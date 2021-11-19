Бывшей вице-президенту Сбербанка предъявили новые обвинения

Марину Ракову обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудником Минпросвещения РФ в РАНХиГС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Бывшей вице-президенту Сбербанка Марине Раковой предъявили обвинение по новому эпизоду в деле о крупном мошенничестве. Предположительно, экс-замминистра просвещения России заключила подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками министерства.

«Бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ „Фонд новых форм развития образования“ Евгению Заку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2018 году указанные лица вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в целях хищения денежных средств вуза», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службу МВД РФ.

Следователи предполагают, что Ракова, используя свое служебное положение, заключила фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью работниками Министерства просвещения РФ. Их устроили на должности научных сотрудников одного из подразделений вуза — Института общественных наук.

Фиктивным работникам с 2018 по 2020 год выплачивалась заработная плата за счет бюджетных средств. При этом сотрудники из министерства не выполняли никаких работ. Ущерб РАНХиГС от фиктивного трудоустройства составил более 20 миллионов рублей, сообщили в МВД РФ.

Бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск 1 октября. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Вместе с тем ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева отправили под домашний арест, уточняет RT. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.