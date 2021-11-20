Депутат Госдумы предрек запрет КПРФ в России

Федоров обвинил коммунистов в распаде СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партию КПРФ запретят в России, если появится судебное решение о незаконности распада СССР. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

«На самом деле, как только у нас будет судебное решение, то оно автоматически приведет к запрещению КПРФ. Как только отменят незаконное решение Михаила Горбачева (президента СССР), у вас возникает автоматически потребность в уголовном деле по событиям 1991 года. Необходимо будет понять, кто конкретно обеспечивал Горбачева в принятии незаконных решений. И вот здесь вы увидите Геннадия Зюганова (лидера КПРФ) с его идеологией сепаратизма. <…> Девять миллионов коммунистов, подчиненных Зюганову, как идеологу, занимались ликвидацией советского союза», — заявил Федоров в эфире YouTube-канала «БЕЛРУСИНФО Дзержинск».

По его словам, Зюганов непосредственно участвовал в развале Советского Союза. Федоров назвал коммунистов «антисоветскими заговорщиками и врагами Советского Союза», именно поэтому, по его словам, против партии могут начать возбуждать уголовные дела, которые приведут к ее запрету.

Ранее бывший помощник Горбачева по экономике и учитель руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина Олег Ожерельев заявил, что распад Советского Союза произошел из-за дефицита продовольствия. По его мнению, именно пустые полки в магазинах побудили сотни тысяч людей выйти на Манежную площадь в Москве в 1990 году.