Советник Горбачева назвал главную причину развала СССР

Из-за дефицита продовольствия сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь в 1990 году, сказал Олег Ожерельев (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Распад Советского Союза произошел из-за дефицита продовольствия, считает бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике и учитель руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина Олег Ожерельев. По его мнению, именно пустые полки в магазинах побудили сотни тысяч людей выйти на Манежную площадь в Москве в 1990 году.

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — цитирует Олега Ожерельева Lenta.ru.

По словам экс-советника президента СССР, советские власти подорвали сельское хозяйство еще во время проведения коллективизации. Ожерельев считает, что именно эта отрасль сыграла ключевую роль в «похоронах Советского Союза». Он также отметил, что была упущена возможность для своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства.

Ожерельев рассказал, что советские власти понимали необходимость глубинных реформ. По его словам, в стране «со скрежетом» происходили преобразования, но из-за дефицита продовольствия их не успели завершить.

Ранее Кудрин заявил, что причиной развала СССР в 1991 году стала затяжка при проведении реформ и перестройке экономической системы страны. По его словам, 70-летний экономический застой стал предвестником тому, что Советский Союз «перестанет быть интересен экономически», передает «Национальная служба новостей».