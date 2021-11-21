21 ноября 2021

Первый российский регион вводит QR-коды в общественном транспорте

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Холод в Кургане, кондуктор, автобус
Ограничения начнут действовать с 22 ноября Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Татарстан первым из российских регионов вводит QR-коды в общественном транспорте. Действовать ограничения начнут с 22 ноября.

В общественный транспорт Татарстана нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации, перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе в казанском метро. QR-коды также будут проверять при продаже билетов, передает «Коммерсант».

Введение QR-кодов анонсировали в Татарстане еще 6 ноября. Тогда было заявлено, что коды нужны пассажирам старше 18 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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