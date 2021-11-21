Первый российский регион вводит QR-коды в общественном транспорте

Татарстан первым из российских регионов вводит QR-коды в общественном транспорте. Действовать ограничения начнут с 22 ноября.
В общественный транспорт Татарстана нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации, перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе в казанском метро. QR-коды также будут проверять при продаже билетов, передает «Коммерсант».
Введение QR-кодов анонсировали в Татарстане еще 6 ноября. Тогда было заявлено, что коды нужны пассажирам старше 18 лет.
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