Первый регион России ввел QR-коды в транспорте

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Виды Екатеринбурга, гортранс, общественный транспорт, трамвай, маршрут2, электрический транспорт
В Татарстане запретили ездить на общественном транспорте без QR-кода Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Татарстане проезд в общественном транспорте для жителей старше 18 лет будет разрешен только при наличии QR-кода, свидетельствующего о вакцинации, или справки о медотводе. Новые правила начнут действовать через две недели, объявил президент республики Рустам Минниханов.

«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь», — указано в послании главы региона.

Новое правило вступит в силу через две недели. Власти республики временно заблокируют транспортные карты людям старше 60 лет, у которых нет QR-кода или справки о противопоказаниях для вакцинации. При этом режим нерабочих дней в Татарстане продлевать не будут.

Также Минниханов рекомендовал допускать к очным занятиям только студентов с QR-кодом или справками о медотводе. Он объяснил это низкими темпами вакцинации среди учащихся.

Большинство регионов ввели COVID-free зоны на период нерабочих дней. Посещать их могут только привитые от коронавируса граждане или те, кто недавно перенес болезнь. В некоторых регионах QR-коды будут действовать и после окончания нерабочих дней. Продление такого режима поддерживают в Совете Федерации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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