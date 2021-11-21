Курганского медика обвиняют в мошенничестве

Медику грозит до десяти лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане заместителя руководителя медучреждения обвиняют в том, что он фиктивно устроил на работу своих зятя и дочь. Данная информация была размещена 22 ноября на сайте областного УМВД.

«В ходе следствия установлено, что в 2015 году обвиняемый фиктивно трудоустроил в качестве инженера своего зятя, а в 2016 году на должность оператора ЭВМ — дочь, которые фактически не выполняли должностные обязанности и не появлялись на рабочем месте. Общая сумма полученных в качестве заработной платы денежных средств за фиктивно трудоустроенных родственников составила более двух миллионов рублей», — указано в сообщении.

Сотрудники полиции пресекли нарушение весной. Заместителя руководителя обвиняют в мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В начале ноября работников курганской поликлиники №2 задержали из-за того, что их подозревают в продаже фиктивных сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Неиспользованную вакцину медики уничтожали.