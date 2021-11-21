21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Курганского медика обвиняют в мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медик, медицинская маска, врач, фельдшер
Медику грозит до десяти лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

В Кургане заместителя руководителя медучреждения обвиняют в том, что он фиктивно устроил на работу своих зятя и дочь. Данная информация была размещена 22 ноября на сайте областного УМВД.

«В ходе следствия установлено, что в 2015 году обвиняемый фиктивно трудоустроил в качестве инженера своего зятя, а в 2016 году на должность оператора ЭВМ — дочь, которые фактически не выполняли должностные обязанности и не появлялись на рабочем месте. Общая сумма полученных в качестве заработной платы денежных средств за фиктивно трудоустроенных родственников составила более двух миллионов рублей», — указано в сообщении.

Сотрудники полиции пресекли нарушение весной. Заместителя руководителя обвиняют в мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В начале ноября работников курганской поликлиники №2 задержали из-за того, что их подозревают в продаже фиктивных сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Неиспользованную вакцину медики уничтожали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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