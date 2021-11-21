21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

На Челябинск надвигаются морозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз и люди. Челябинск, девушка, холод, зима, погода, человек, женщина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
Ожидается похолодание до -20 градусов (фото из архива) Фото:

К середине недели в Челябинске ожидается понижение ночных температур до 20 градусов мороза. Эту информацию в ходе аппаратного совещания в администрации города озвучил 22 сентября заместитель главы города Александр Астахов.

«В Челябинске к середине недели похолодает до -20 градусов. Сильных снегопадов не прогнозируется. Ситуация в домах, от которых отказались управляющие компании, находится под контролем», — заявил Астахов.

В мэрии отметили, что власти продолжают чистить Челябинск от выпавшего снега. Утром жители города жаловались на многочисленные пробки на дорогах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...