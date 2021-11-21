На Челябинск надвигаются морозы

Ожидается похолодание до -20 градусов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К середине недели в Челябинске ожидается понижение ночных температур до 20 градусов мороза. Эту информацию в ходе аппаратного совещания в администрации города озвучил 22 сентября заместитель главы города Александр Астахов.

«В Челябинске к середине недели похолодает до -20 градусов. Сильных снегопадов не прогнозируется. Ситуация в домах, от которых отказались управляющие компании, находится под контролем», — заявил Астахов.

В мэрии отметили, что власти продолжают чистить Челябинск от выпавшего снега. Утром жители города жаловались на многочисленные пробки на дорогах.