Губернатор Шумков объяснил, почему любит кофе

Своим мнением губернатор Вадим Шумков поделился в своем instagram-аккаунте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, у него нет жизни без кофе. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Времена меняют поговорки. Но запах кофе остается прежним. <…> Совсем жизни нет [без кофе])))», — сообщил Шумков, согласившись с подписчицей, что без кофе жизнь не та.

У губернатора в комментариях спросили, какой он пьет кофе. Он ответил, что покупает его в магазине, но не может сказать какой именно, так как, по его словам, это будет рекламой, а он не может ее делать.

В марте Шумков завершил цитату про кофе, которую предложила ему подписчица, и назвал это утренней молитвой, которую РПЦ вряд ли одобрит. В мае он пытался отказаться от кофе и заменить его зеленым чаем.