21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Губернатор Шумков объяснил, почему любит кофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
Своим мнением губернатор Вадим Шумков поделился в своем instagram-аккаунте Фото:

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, у него нет жизни без кофе. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Времена меняют поговорки. Но запах кофе остается прежним. <…> Совсем жизни нет [без кофе])))», — сообщил Шумков, согласившись с подписчицей, что без кофе жизнь не та.

У губернатора в комментариях спросили, какой он пьет кофе. Он ответил, что покупает его в магазине, но не может сказать какой именно, так как, по его словам, это будет рекламой, а он не может ее делать.

В марте Шумков завершил цитату про кофе, которую предложила ему подписчица, и назвал это утренней молитвой, которую РПЦ вряд ли одобрит. В мае он пытался отказаться от кофе и заменить его зеленым чаем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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