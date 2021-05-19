Губернатор Шумков решил отказаться от кофе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил заменить кофе на зеленый чай. Об этом он написал 20 мая в своем instagram-аккаунте.

«Замещаем кофе на зеленый чай и спорт. Доброго всем утра, мои земляки», — сообщил Шумков. Ранее губернатор публиковал фотографии с кофе в своем аккаунте.

Подписчик Шумкова gavrilov13 попросил показать фотографии, где глава регионом занимается спортом. «Больше доверия, молодой человек. У нас в стране столько проверяющих, контролирующих и стоящих на раздаче, что иной раз диву даешься, кто и когда работать успевает», — ответил ему губернатор.

В марте Шумков завершил цитату про кофе, которую предложила ему подписчица, и назвал это утренней молитвой. После этого он добавил, что такую молитву РПЦ вряд ли одобрит.

Некоторые подписчики поддержали губернатора в его решении перейти на зеленый чай Скрин: instagram-аккаунт Вадима Шумкова