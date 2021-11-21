21 ноября 2021
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Из-за снега на челябинских трассах образовались огромные пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Автовладельцы просят коллег отказаться от поездок (фото из архива) Фото:

Из-за снегопадов и гололедицы 22 ноября водители жалуются на пробки в горнозаводской зоне Челябинской области на федеральной трассе М-5. Очевидцы призывают жителей в социальных сетях по возможности отказаться от поездок.

«От Аши до Сима на Челябинск добирались по встречке. Если не к спеху, то лучше выбрать другой день для поездки — нервы целее будут. Сим стоит, маленькие машины проскакивают, а так, смотря на чем поедешь», — рассказывают автовладельцы в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

Водители также отмечают, что на участке Месягутово-Кропачево гололед. На участке Хребет- Уреньга сильная метель. На участке Сатка — Челябинск дорога грязная и автовладельцы советуют коллегам запасаться незамерзайкой.

Согласно прогнозам погоды ГУ МЧС России по региону, в Челябинской области 22 ноября ожидается мокрый снег. Сильный снег пройдет в горах, а в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега и гололеда на провода. Прогнозируются метели и гололедица на дорогах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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