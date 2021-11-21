В СИЗО Златоуста нашли труп заключенного

Предварительной причиной смерти мог стать суицид Фото: Анна Майорова © URA.RU

В следственном изоляторе №4 в Златоусте (Челябинская область) найден труп заключенного. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

«По данному факту проводится проверка. Делом также занимается следственное управление», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным URA.RU причиной смерти мог стать суицид. Заключенный ранее был неоднократно судим.

«По факту смерти заключенного проводится проверка. Пока нет данных, чтобы говорить о том, что причина смерти носит криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.