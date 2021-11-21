21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

В СИЗО Златоуста нашли труп заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Предварительной причиной смерти мог стать суицид Фото:

В следственном изоляторе №4 в Златоусте (Челябинская область) найден труп заключенного. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

«По данному факту проводится проверка. Делом также занимается следственное управление», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным URA.RU причиной смерти мог стать суицид. Заключенный ранее был неоднократно судим.

«По факту смерти заключенного проводится проверка. Пока нет данных, чтобы говорить о том, что причина смерти носит криминальный характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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