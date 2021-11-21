На месте производят замеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по адресу улица Труда, 22 обнаружили превышение радиации. Сообщение об этом появилось в соцсетях. Как уточнила URA.RU министр общественной безопасности региона Светлана Костина, на место уже выехали специалисты ведомства.

«На улице Труда есть остатки металлического столба, бывшей опоры билборда, которые неплохо так „светят“. Мой некалиброваный показометр намерял где-то условных 10 мР/ч», — такое сообщение еще 8 ноября появилось в Instagram-аккаунте connect your dosimeter.

22 ноября в Челябинск приехал член Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. Он провел замеры на этом участке.

«Как в анекдоте. Это Челябинск, это улица Труда, здесь люди проходят. Был столб. Основа рекламной конструкции. Затем его спилили. На месте спиленного столба сертифицированный прибор МКС 15 показывает 40 микрозиверт в час. Скорее всего, труба была использована в нефтепроводе и внутри отложились радионуклиды», — заявил Ожаровский в прямом эфире на своей странице в Facebook

Безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно, 0,5 мкЗв/ч или до 50 микрорентген в час. Министр общественной безопасности региона Светлана Костина сообщила URA.RU, что место уже выехали представители ведомства и МЧС. Будут проведены замеры.

Предстоит выяснить источник радиации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU