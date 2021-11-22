Депутат Госдумы призвал поднять пенсии за счет нефтяных доходов

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Клипарт. Екатеринбург, экономика, нам по пути, евро, нефть, валюта, деньги
У государства достаточно средств для увеличения пенсий в три раза, считает Коломейцев Фото:

Доходов от добычи нефти и газа хватит на то, чтобы поднять пенсии россиян на достойный уровень. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Нефть стоит сегодня почти 80 долларов [за баррель], а цена отсечения — 42 доллара. То есть доходов от нефтегазовых компаний фактически в два раза больше. Раньше говорили, что будет дефицит бюджета, а реально — профицит в шесть триллионов. Так в чем проблема-то? Почему нельзя повысить пенсии так, чтобы старики, считающие каждую копейку, перестали себя чувствовать ущербными?» — заявляет депутат в разговоре с изданием «Свободная пресса».

Кроме того, Коломейцев отметил, что в фонде национального достояния находится 14 триллионов рублей, в золотовалютных резервах — 45,5 триллионов рублей. Благодаря таким суммам можно увеличить пенсии в три раза. Однако вместо этого россиянам сделали подачку в виде единоразовой выплаты 10 тысяч рублей, заявляет депутат. Политик сравнил государство с Кощеем, который «над златом чахнет», а в это время пенсионеры ходят в магазины, как в музеи — «посмотреть можно, а купить — денег не хватает».

Ранее сообщалось, что пенсии проиндексируют выше инфляции. Прожиточный минимум по страховым пенсиям может быть увеличен до 18 840 рублей, а по социальным до 10 465 рублей, заявил ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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