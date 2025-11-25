Впервые лучшие просветительские проекты регионов получат награду

Кириенко поблагодарил членов жюри и номинантов награды «Знание.Премия» Фото: пресс-служба платформы «Знания»

В этом году лучшие региональные просветительские проекты впервые смогут получить главную просветительскую награду страны «Знание.Премия». Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

«В этом году впервые в каждом из 89 субъектов страны будут награждены лучший региональный просветитель и лучший просветительский проект. Они получат первые в истории региональные награды Знание.Премия», — заявил Кириенко, выступая перед членами Почетного жюри в Национальном центре «Россия». Его слова приводятся в пресс-релизе платформы «Знания», который есть в распоряжении URA.RU.

Кириенко также подчеркнул значимость события и выразил благодарность номинантам и членам почетного жюри. «Вижу в зале больших руководителей, в первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы отложили все свои дела и взяли на себя такую важную задачу. Огромное спасибо и низкий поклон каждому из просветителей, которые выйдут сегодня на эту сцену», — сказал он. Кириенко еще отметил, что среди номинантов много проектов, посвященных исторической памяти и героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

На заседание 25 ноября почетное жюри заслушало выступления 112 номинантов из 30 регионов России и четырех зарубежных стран и выбрало лауреатов в 16 номинациях. Их имена объявят в 2026 году на торжественной церемонии в Москве. В состав жюри вошли заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министры просвещения, культуры, здравоохранения, науки и высшего образования, а также председатель ЦИК Элла Памфилова и другие видные государственные деятели.

Жители России также смогут повлиять на результаты. Они смогут выбрать победителя в номинации «Народный выбор» в ходе онлайн-голосования на платформе MAX, которое продлится до февраля 2026 года.

В этом году проходит юбилейный сезон «Знание.Премия». Проект является ведущей просветительской организацией страны. Ежегодно он реализует множество программ, направленных на просвещение молодежи: организует выступления известных деятелей культуры, искусства, науки и истории, проводит научные соревнования, конкурсы и викторины, создает фильмы и оказывает поддержку лекторам в поиске аудитории.