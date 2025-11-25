Россияне заняли сторону в скидочной войне банков и маркетплейсов
Две трети россиян считают инициативу о запрете скидок на маркетплейсах несправедливой
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Россияне отнеслись негативно к инициативе от банков лишить покупателей скидок на маркетплейсах. Две трети покупателей оценили такое предложение как несправедливое и опасное, как для потребителей, так и для малого бизнеса.
«На таком фоне идея крупнейших российских банков запретить маркетплейсам предлагать скидки при оплате их картами вызывает недовольство у тех, кто активно покупает онлайн», — сообщает аналитический центр ВЦИОМ. По данным исследователей, большинство покупателей видят в инициативе попытку ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий. Каждый второй ожидает прямой удар по семейному бюджету, а отмену скидок трактует как рост цен и ухудшение ситуации для малого и среднего бизнеса.
20 ноября представители банковского сектора выступили с предложением ограничить скидки и бонусные программы на маркетплейсах, оставив исключения только для собственных товаров площадок и социально значимых категорий. Основательница Wildberries Татьяна Ким предупредила, что такое решение может ускорить инфляцию, а юристы называют инициативу противоречащей закону.
