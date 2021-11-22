Источник: сопернику Путина не дадут участвовать в выборах-2024

Согласно данным источника, Павел Грудинин не будет выдвигаться на пост президента РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Российский политик, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин не будет заявлять свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к КПРФ.

«Геннадий Зюганов уже объявил соратникам, что Павла Николаевича мы выдвигать не станем. Было на высоком уровне ему четко дано понять, что Грудинин будет попросту снят с выборов в случае выдвижения, поводом станут офшоры и иностранные активы или другие финансовые нарушения. Так что сейчас главные „кандидаты в кандидаты“ — возможный преемник Геннадия Андреевича Юрий Афонин и орловский губернатор Андрей Клычков», — сообщил источник.

Пресс-секретарь лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко сообщил URA.RU, что вопрос о том, кто примет участие в президентских выбора 2024 года, пока не обсуждался. «Партия пока не обсуждала вопрос ни Грудинина, ни любого другого. Сейчас явно не время», — сказал Ющенко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от КПРФ Сергей Обухов заявил, что у КПРФ появился новый список потенциальных кандидатов на ближайшие президентские выборы. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сняла Грудинина с выборов Госдуму, пишет RT. Политик заявил, что подаст в суд на главу ЦИК Эллу Памфилову, сообщает «Национальная служба новостей».