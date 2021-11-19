В КПРФ предложили новых кандидатов на пост президента России

На президентских выборах 2024 года от КПРФ могут выступить Павел Грудинин, Юрий Афонин и Дмитрий Новиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У КПРФ появился новый список потенциальных кандидатов на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от КПРФ Сергей Обухов.

В списке Сергея Обухова находятся первый заместитель ЦК КПРФ Юрий Афонин, зампред ЦК КПРФ по идеологии Дмитрий Новиков, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, передают «Ведомости». Также его число возможных кандидатов от КПРФ вошли губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный и депутат Саратовской облдумы Николай Грудинин.

Однако Обухов уточнил, что он лишь ответил на вопросы политтехнологов о возможном кандидате КПРФ. «Это лично моя точка зрения как политтехнолога», — объяснил коммунист.

По мнению директора Центра мониторинга применения законодательств Павла Склянчука, подобный «вброс списка кандидатов» лишь мотивация партийцев на более усердную работу в ближайшие годы. Он добавил, что это было сделано для того, чтобы увести дискуссию вопроса о том, кто займет пост лидера КПРФ в сторону обсуждения кандидата на президентские выборы.

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