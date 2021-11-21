21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Мэр Перми рассказал об открытии новой школы. Из-за нее власти судились с миллиардером

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, уроки, лицей
В школу начали завозить необходимое для учебы оборудование Фото:

Обучение в новой школе, из-за которой власти Перми судились с компанией пермского бизнесмена Александра Репина, может начаться в этом году. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин. На своей странице в Instagram он написал, что сейчас в учебное заведение завозится необходимое оборудование.

«Готовим школу в ЖК „Арсенал“ на 1225 учеников к открытию. В школу уже завезли столы и стулья, часть проекторов и принтеров, сейчас идет доукомплектация учреждения техникой. Учитывая значимость этой школы для всего района, делаем все для того, чтобы она приняла учеников уже в этом году», — написал Демкин. На оснащение школы необходимым оборудованием власти направили 69 млн рублей.

URA.RU рассказывало, что учебное заведение строило ООО СМУ № 3, входящее в холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина. После завершения строительства школа должна была перейти в собственность муниципалитета. Это оговаривалось в соглашении бизнесменом Репиным и мэрией, однако впоследствии компания отказалась от данных обязательств.

Ситуация закончилась судебными разбирательствами между властями Перми и ООО СМУ № 3. В итоге суд обязал компанию передать здание школы муниципалитету.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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