На самолет нанесут уникальное изображение Фото: Роман Наумов © URA.RU

Авиакомпания «Россия» нанесет на борт самолета «Суперджет» RA-89128 («Благовещенск») специальную ливрею с изображением шестилетнего Марка Аглиуллина, который пропал в Пермском крае и был найден живым после двух суток в лесу. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург перед подписанием соглашения о сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

«Когда мы подошли к созданию ливреи, мы воодушевились реальным случаем с пропажей маленького Марка в Пермском крае. Самолет, на борту которого появилось изображение этой истории за год сделает более тысячи рейсов, перевезет больше ста тысяч пассажиров. А увидят этот самолет миллионы путешественников. Мы очень надеемся, что с помощью этой ливреи о вашем отряде, о вашем удивительном деле узнает больше людей», — отметил Бург перед подписанием соглашения. Прямая трансляция велась на официальной странице отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Двусторонняя ливрея будет посвящена волонтерскому поисковому отряду «ЛизаАлерт». На одной стороне фюзеляжа разместят изображение спасенного мальчика в руках волонтера, на другой — логотип отряда между городом и лесом. Авиакомпания стала информационным партнером «ЛизаАлерт»: материалы об отряде появятся в бортовом журнале, а документальные фильмы о поисках пропавших людей включат в бортовую систему развлечений. Цель партнерства — повысить осведомленность граждан о существовании добровольческого отряда и возможности обратиться за помощью в поиске пропавших людей.

