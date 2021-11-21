21 ноября 2021
20 ноября 2021

В Свердловской области изменили правила выдачи налоговых льгот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, рубли, пенсия, деньги, доход, бедность, расходы, убытки
Депутаты изменили порядок применения льгот по транспортному налогу Фото:

Льгота по уплате транспортного налога будет предоставляться в автоматическом порядке для отдельных категорий налогоплательщиков Свердловской области. Соответствующие изменения депутаты областного парламента внесли в закон «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области».

«Законопроект разработан в целях реализации нового правотворческого полномочия для субъектов РФ», — прокомментировала нововведения на заседании заксобрания и. о. министра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова. Если у налогоплательщика несколько транспортных средств одинаковой мощности, то налоговая льгота будет предоставлена в отношении первого зарегистрированного автомобиля.

Как сообщается на сайте законодательного собрания Свердловской области, изменения в документе направлены на снижение административной нагрузки. Новый механизм будет реализовываться в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане будут платить налог на жилье по новым правилам. Расчет налога будет производиться по кадастровой стоимости, которая более близка к рыночной

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...