В Свердловской области изменили правила выдачи налоговых льгот

Депутаты изменили порядок применения льгот по транспортному налогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Льгота по уплате транспортного налога будет предоставляться в автоматическом порядке для отдельных категорий налогоплательщиков Свердловской области. Соответствующие изменения депутаты областного парламента внесли в закон «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области».

«Законопроект разработан в целях реализации нового правотворческого полномочия для субъектов РФ», — прокомментировала нововведения на заседании заксобрания и. о. министра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова. Если у налогоплательщика несколько транспортных средств одинаковой мощности, то налоговая льгота будет предоставлена в отношении первого зарегистрированного автомобиля.

Как сообщается на сайте законодательного собрания Свердловской области, изменения в документе направлены на снижение административной нагрузки. Новый механизм будет реализовываться в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане будут платить налог на жилье по новым правилам. Расчет налога будет производиться по кадастровой стоимости, которая более близка к рыночной