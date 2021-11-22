Кремль раскрыл, внесут ли вакцину от COVID в календарь прививок

Вопрос о внесении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь прививок пока не планируется. Но эта тема активно обсуждается в профессиональном сообществе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 22 ноября.
«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается. Но вместе с тем имеется определенное мнение специалистов на этот счет, которое озвучивается этими специалистами», — отметил Песков.
Также он сообщил, что на встрече президента РФ Владимира Путина с замдиректора Центра Гамалеи Денисом Логуновым, которая прошла накануне, «в ходе свободной беседы обсуждались вопросы, связанные с вакцинацией [в целом] и эффективностью прививок». Владимир Путин ревакцинировался вакциной «Спутник V» в воскресенье 21 ноября. По словам его пресс-секретаря, чувствует себя глава государства хорошо.
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