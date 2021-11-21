Президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса. Российский лидер отметил, что сделал ревакцинацию «Спутником Лайт» по рекомендации специалистов.
«В воскресенье я сделал себе еще одну прививку, „Спутником Лайт“, это уже ревакцинанция», — рассказал Путин во время встречи с заместителем директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, одним из разработчиков вакцины «Спутник V». Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
Путин попросил Логунова объяснить, для чего нужна ревакцинация от коронавируса. «Согласно исследованиям, в том числе и зарубежным, мы видим снижение эффективности защиты через шесть-восемь месяцев после вакцинации. Поэтому естественно применить ревакцинирующую дозу. При введении третьей дозы уровень защиты возвращается, а то и превышает тот, что был после первых прививок», — ответил Логунов.
Путин также спросил, можно ли делать одновременно прививку от коронавируса и гриппа. «Врачи сказали мне, что должен пройти примерно месяц между прививками. Как вы считаете, сейчас, после испытаний, можно делать прививку сразу или сначала отработать какой-либо один препарат?»
«Есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины при одновременном применении с коронавирусной. Но есть вопрос безопасности. Гарантированно мы не будем иметь никаких осложнений в промежутке в две недели между вакцинами», — отметил Логунов.
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