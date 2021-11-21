21 ноября 2021
20 ноября 2021
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18 ноября 2021

Жителей Салехарда отправляют на томографию в другие регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, томография, онкология, мрт, больница
В Салехарде нет аппарата МРТ Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) не могут сделать МРТ и попасть на прием к неврологу. Как они сообщают в социальных сетях, чтобы сделать томографию, им приходится ездить в другие города и регионы.

«Ближайшее рабочее МРТ в Надыме, а вот с неврологами еще тяжелее — приема нет», — написала в «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте» жительница под ником Мама Яга. Салехардцы добавили, что аппарат МРТ в Салехарде постоянно ломается. «Столица. МРТ ни починить, ни купить новый не могут…больше года назад он уже не работал и до сих пор», — отметила Елена Шляхова.

По словам жителей Салехарда, им приходится ездить в другие города, чтобы сделать томографию. «МРТ ближайшее Надым, Новый Уренгой, ценники в два раза больше, чем обычно. Запись заранее», — написал под постом Евгений Мельников.

В Салехардской окружной клинической больнице опровергли информацию, что записи к неврологу нет. «В поликлинике СОКБ прием ведут три врача-невролога. Записаться можно через единую электронную регистратуру ЯНАО, по телефону и порталу Госуслуги. Талоны выкладываются ежедневно на 14 дней вперед», — прокомментировали агентству в больнице.

Также в поликлинике отметили, что на данный момент осуществляют замену аппарата МРТ. «Пациенты для прохождения исследования направляются в другие медицинские организации, в том числе за пределы ЯНАО», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Ноябрьская ЦГБ лишилась томографа. Аппарат МРТ отправили на ремонт, но после он снова вышел из строя.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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