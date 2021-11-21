Главе филиала «Ростелекома» в ЯНАО мстят за брата в правительстве

Глава ПАО «Ростелеком» в ЯНАО стал фигурантом уголовного дела Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Коррупционное дело в отношении главы ПАО «Ростелеком» в ЯНАО Александра Оболтина — это попытка навредить его брату Константину, который недавно стал временно исполняющим обязанности директора департамента информационных технологий и связи. Он плотно взялся за исправление дел компании «Ямалтелеком» (ЯТК), что и послужило причиной недовольства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Она, как известно, работала и получала финансирование еще при старых директорах — Олеге Ефремове и Кирилле Албычеве. При этом эффективность вложений вызывала вопросы. Сейчас в ЯТК работают бывшие сотрудники Ростелекома, которые были замечены за нечистоплотными делишками, за что и уволены. А теперь портят кровь бывшим коллегам», — сообщает собеседник.

По словам источников в правоохранительных органах, уголовное дело на Александра Оболтина завели из-за коммерческого подкупа начальником отдела компании ОАО «Севернефтегазпром». «Законодательство в отношении него в данном случае будет, скорее всего, лояльным, так как мотив личной корысти отсутствует», — отмечает источник.

В управлении следственного комитета ЯНАО не подтвердили, но и не опровергли сообщения инсайдеров агентства. «Без комментариев», — сообщил URA.RU представитель ведомства.

В ПАО «Ростелеком» URA.RU сообщили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами. «В интересах следствия материалы не комментируем», — уточнили в пресс-службе. Сотрудничество Оболтина со следствием подтверждают и источники в силовых структурах.