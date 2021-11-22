В Турции по запросу РФ задержан криминальный авторитет

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Суд над Заворохиным. Пермь, арест, тюрьма, полиция, наручники, задержание
Ильгама Гаджиева обвиняют в покушении на убийство и похищениях Фото:

В Турции арестован криминальный авторитет, заочно приговоренный в Санкт-Петербурге к 8,5 годам колонии. Преступник задержан по запросу РФ.

«В Турции по запросу России арестован криминальный авторитет Ильгам Гаджиев (Ильгам Болнисский). В Санкт-Петербурге он в 2019 году заочно был приговорен к 8,5 годам колонии за организацию покушения на „вора в законе“ Гейдара Алиева (Альберт Рыжий)», — пишет telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Сообщается, что в 2021 году Альберта Рыжего застрелили в Москве.

Помимо этого, Гаджиева обвиняют в организации ряда похищений, отмечает telegram-канал. В свое время Ильгам был очень близок к азербайджанскому «вору в законе» Надиру Салифову (Лоту Гули).

Отмечается, что накануне ареста в одном из преступных кланов должно было состоятся официальное объявление о коронации Ильгама. Однако преступник был задержан турецкой полицией, пишет telegram-канал со ссылкой на свой источник. В окружении Ильгама виновным в произошедшем считают брата Лота Гули, с которым задержанный был во вражеских отношениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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