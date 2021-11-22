Екатеринбуржец получил просроченный QR-код после вакцинации

Для получения QR-кода необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Житель Екатеринбурга получил просроченный QR-код после вакцинации «Cпутником V». Первый компонент вакцины мужчина поставил 15 ноября. Об этом URA.RU сообщил горожанин Михаил.

«Ситуация просто абсурдная. Долго не прививался из-за медотвода. У меня анемия. Пропил витамины, привел все показатели в порядок и пошел прививаться. Поставил первый компонент. Попросил QR-код распечатать и выдать мне на всякий случай. Через несколько дней пришел QR-код на Госуслуги. Ничего не предвещало беды», — посетовал мужчина.

По словам Михаила, спустя несколько дней он обнаружил, что QR-код просрочен. «Я пошел в магазин, чтобы купить себе футболку. Достал телефон, показал QR-код, а охранник говорит, что ваш код просрочен. Мы раза три пытались, но безрезультатно. Я написал две жалобы на сайте Госуслуг, но ответа пока нет», — отметил горожанин.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в оперштаб. Там сказали, что региональный оперативный штаб не занимается системой QR-кодов. «Портал Госуслуги — в федеральном ведении. Целесообразно направить ваши вопросы туда», — сказано в сообщении. Редакция агентства направила запрос заместителю министра здравоохранения РФ Александре Дроновой. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что россияне получают QR-коды, которые не работают. По словам екатеринбуржца, 10 ноября ему на почту пришло долгожданное письмо с «полноценным» сертификатом, где есть QR-код. Однако он не работал — при сканировании появлялась ошибка.