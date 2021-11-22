Стоимость доставки товаров из Китая в РФ выросла в три раза

Стоимость доставки грузов из Китая в РФ увеличилась до 10 тысяч долларов США Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На фоне пандемии коронавируса стоимость доставки груза из Китая в Россию выросла более чем в три раза. Об этом URA.RU рассказал председатель совета директоров компании «Совфрахт», руководитель московского регионального отделения «Партии роста» Дмитрий Пурим.

«Международная торговля не оправилась от пандемии. Проблемы с поставками как были, так и продолжаются, особенно остро это чувствуется сейчас, когда очень близко привычные новогодние распродажи и ажиотажный спрос на контейнерные перевозки только возрастает. Что касается перевозок в Россию из Китая — это просто беда. Сроки доставки не поддаются никаким прогнозам. Стоимость доставки взлетела с 3 тысяч долларов до 10 тысяч долларов, а из Владивостока до Санкт-Петербурга и вовсе приходится заплатить 18 тысяч долларов», — рассказал Пурим.

Отмечается, что одной из причин длительных задержек груза является двухнедельный карантин, который вынуждены проходить лоцманы проводящие суда. «Они должны после посещения судна каждый раз отправляться на карантин», — подчеркнул Пурим. По предварительным оценкам, для полного восстановления логистической системы потребуется еще не менее двух лет.

Ранее президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что из-за проблем с поставками из Китая цены на продукты в России вырастут на 10-15%. Власти Чукотки и Камчатки сообщили о том, что задержки товаров из Китая достигли трех месяцев, пишет телеканал 360.