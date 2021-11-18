России предрекли рост цен на продукты на 15%

Цены на некоторые продукты питания в России могут вырасти на 10-15% весной следующего года. Такое заявление сделал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
«Сейчас многие заводы принимают заказы только на февраль—май 2022 (это означает доставку в Россию в апреле—июле), что может привести к росту цен на ряд продуктов питания в России: кондитерские изделия, газированные напитки и не только. Рост может составить 10-15% в начале следующего года», — рассказал он в беседе с журналистами издания «Российская газета».
Основными причинами роста цен на некоторые виды товаров традиционно назван энергокризис в Китае, закрытые границы из-за пандемии коронавируса, а следовательно, увеличение срока поставок. При этом президент союза промышленников отметил, что большие компании начали формировать запасы продукции на 2-3 месяца вперед, это и привело к дефициту на рынке.
Ранее Центральный Банк России спрогнозировал резкий скачок цен на ряд товаров в 2022 году. Директор департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов назвал главной проблемой плохой урожай в текущем году, приводит его слова «Федеральное агентство новостей». В Госдуме, в свою очередь, уже хотят заняться вопросами стабилизации цен на пиломатериалы и удобрения, передают «Дни.ру».
Причиной роста цен стало и то, что инфляция в России выросла в два раза, а продовольственная — и вовсе выросла до двузначных значений. Такие выводы сделала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
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