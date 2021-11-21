Долги курганских городов и районов выросли на десятки миллионов

Суммарный муниципальный долг в Курганской области вырос за месяц на 37 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Суммарный долг муниципальных образований Курганской области по итогам октября вырос на 37 млн рублей и превысил 2,15 млрд рублей. Госдолг региона за прошедший месяц не изменился. Такие данные содержатся в отчете областного финансового управления.

«Долговые обязательства (муниципальный долг) муниципальных образований Курганской области по состоянию на 1 ноября 2021 года составляют 2 157 600 тысяч рублей», — указано в отчете, опубликованном на сайте ведомства. По состоянию на 1 октября муниципальный долг был ниже и составлял 2 120 600 тысяч рублей.

Госдолг Курганской области по состоянию на 1 ноября составлял 17 794 691,14 тысячи рублей. По сравнению с 1 октября и 1 сентября он не изменился. Структура госдолга также не изменилась: объем коммерческих кредитов составляет 6,5 млрд рублей, а бюджетных кредитов — почти 11,3 млрд рублей.

Госдолг Курганской области по состоянию на 1 сентября впервые превысил 17,79 млрд рублей и вырос почти на 1,5 млрд по сравнению с началом августа, сообщало ранее URA.RU. В областном правительстве заявили, что это временное явление, к концу сентября госдолг снова снизится. Позже губернатор Вадим Шумков сообщил, что к концу 2021 года госдолг должен снизиться до 16,1 млрд рублей, власти выплачивают дорогие коммерческие кредиты за счет более дешевых или бюджетных кредитов.

Также Шумков заявлял, что областное правительство ведет работу с Минфином по возможности направить часть бюджетного кредита на выплату долгов муниципалитетов. В начале 2021 года суммарный долг муниципалитетов региона составлял 1,9 млрд рублей, в начале 2020 года — 1,4 млрд рублей.