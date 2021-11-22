Лукашенко ответил на вопрос о президенте Союзного государства

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко и Владимир Путин не обсуждали возможность создания государства с одним президентом Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин никогда не обсуждали вопрос о возможности создания единого государства с одним президентом. Об этом Лукашенко рассказал в интервью телеканалу BBC.

«Союз — это два суверенных независимых государства, которые его выстраивают. Мы, формируя свой союз с середины 90-х, четко определили, что это будут две страны, которые выстроят союз, и он будет мощнее унитарного государства. Вопрос о том, будет ли один президент или два, мы с Путиным никогда не обсуждали. Такого вопроса в повестке дня не стоит», — сказал Лукашенко, его слова приводит youtube-канал BBC News.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что Россия начала реализацию союзных программ с Белоруссией, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что суть союзного государства в том, чтобы улучшить жизнь народов двух стран, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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