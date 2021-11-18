Путин рассказал об объединении России с Белоруссией

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Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
РФ продолжит развивать интеграцию с Белоруссией Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД России.

«Со своей стороны Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью. Будет реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что интеграция России и Беларуси в союзном государстве должна идти с учетом интересов обеих сторон. Договор об интеграции РФ и Беларуси обсуждается с 1999 года. Решение об образовании союзного государства было принято в конце 2018 года, в его рамках предусмотрено создание единого политического, таможенного, экономического, военного, культурного пространства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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