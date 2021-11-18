Путин рассказал об объединении России с Белоруссией

РФ продолжит развивать интеграцию с Белоруссией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД России.

«Со своей стороны Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью. Будет реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что интеграция России и Беларуси в союзном государстве должна идти с учетом интересов обеих сторон. Договор об интеграции РФ и Беларуси обсуждается с 1999 года. Решение об образовании союзного государства было принято в конце 2018 года, в его рамках предусмотрено создание единого политического, таможенного, экономического, военного, культурного пространства.