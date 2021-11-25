Дума ХМАО распустила местный совет депутатов

Депутаты думы ХМАО приняли решение распустить совет депутатов в Ханты-Мансийском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы ХМАО приняли решение распустить совет депутатов в поселении Кедровый Ханты-Мансийского района. Суд установил, что депутаты три месяца не проводили заседание думы.

«Предлагается распустить совет депутатов в сельские поселения Кедровый Ханты-Мансийского района. В связи со вступлением в силу решения суда, установившего факт непроведения заседания в течение трех месяцев подряд», — сказал и. о. директора департамента внутренней политики ХМАО Дмитрий Сердюков во время заседания окружной думы.

Сердюков добавил, что частично заседания думы не проводились, так как депутаты игнорировали это мероприятие. Других причин Сердюков не назвал. В адрес департамента общественных и внешних связей ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил.