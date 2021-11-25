МИД РФ: Украина начала наступление на Донбасс

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что Киев саботирует свои обязательства по Минским договоренностям Фото:
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Война на Украине

Украинские военные начали наступление на самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев саботирует свои обязательства по Минским договоренностям. Отчеты свидетельствуют о наступательных действиях украинских ВС в зоне конфликта в Донбассе», — сказала Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.

Также Захарова призвала власти Франции и Германии прекратить политические спекуляции, связанные с конфликтом на Украине. Она также отметила, что попытки США определять демократическую повестку в мире «выглядят жалко на фоне того, что происходит внутри самой страны».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что есть признаки, позволяющие полагать, что Украина готовится к войне или очень серьезной провокации. По его мнению, Украина стягивает военные силы и технику «на южном направлении». Пушилин считает, что возможно ДНР хотят отрезать от моря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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