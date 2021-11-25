Извращенец в Кургане напугал девушку в автобусе

Мужчина показал половые органы в автобусе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане наказали мужчину, который в автобусе демонстрировал девушке свой половой орган. Накануне жительница Кургана опубликовала пост в соцсети, где написала об инциденте и то, что была напугана. О том, что мужчину нашли информация была размещена 25 ноября на сайте областного УМВД.

«Накануне в социальных сетях появилась фотография мужчины, который, предположительно, демонстрировал половые органы в общественном транспорте. <…> В тот же день сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Кургану задержали жителя областного центра 1987 года рождения, который признался в содеянном. Установлено, что противоправное деяние он совершил в присутствии 20-летней девушки», — указано в сообщении.

В соцсети «ВКонтакте» в группе «Аноним Курган» свидетельница написала: «До моей остановки оставалось всего пять минут, как я увидела мужчину со спущенными штанами. Очень бы хотелось, чтобы его кто-нибудь узнал и принял меры. Предполагаю, он делал это намеренно, так как сзади сидела только я. Стало страшно, подошла и рассказала все кондуктору. Он это услышал и вышел на остановке „Торговый дом“. Вероятно, что он бы вышел за мной», — написала девушка.

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено наказание в виде административного ареста на 12 суток.

В июне в Далматове собирались судить 56-летнего эксгибициониста. В марте в Шадринске были замечены эксгибиционисты в медицинских масках.