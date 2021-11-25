Лидер КПРФ ЯНАО втянула спикера заксобрания в спор о QR-кодах

Депутаты ЯНАО обсудили новый законопроект Госдумы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Глава отделения партии КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина вынудила подискутировать некоторых депутатов, в том числе и спикера регионального парламента Сергея Ямкина, об обязательной вакцинации от коронавируса и QR-кодах. Спор произошел на заседании законодательного собрания 25 ноября.

«Принудительная вакцинация и планируемое введение QR-кодов на транспорте и на объектах культуры, спорта, соцобслуживания и сферы услуг усилили антипрививочные настроения в обществе. Я считаю, что этот вопрос, поскольку законопроекты поступили к нам, нужно рассмотреть открыто и очно», — заявила Кукушкина.

Она убеждена, что новый законопроект, который рассматривает Госдума, не должен приниматься заочным голосованием. Позицию коммунистов поддержал глава эссеров в ЯНАО Максим Лазарев. «Мы против введения QR-кодов, мы за ту вакцинацию, которая не принуждает», — сообщил депутат.

А вот член депутатской фракции «Единая Россия» в заксобрании Игорь Герелишин не поддержал такую позицию. «QR-код это всего лишь метод фиксации факта вакцинации и защищенности человека. Одно из основных прав человека — право на жизнь. И бездействие лиц, которые считают, что они могут распоряжаться жизнями других людей, на мой взгляд, тоже несправедливо», — заявил Герелишин. Он также убежден, что если есть механизм защиты населения, то им нужно активно пользоваться.

Спор завершил председатель регионального парламента Ямкин. «Предлагаю прекратить дискуссию, потому что на мой взгляд убеждать тех, кто не вакцинируются — себя не уважать. Люди видят столько примеров, которые комментировать даже не хочется», — сообщил депутат.

Ранее коммунисты в ЯНАО начали сбор подписей против введения QR-кодов. За сутки только в Салехарде петицию подписало порядка 100 человек.