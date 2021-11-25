В Екатеринбурге пятилетний мальчик умер после ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В больнице Екатеринбурга умер пятилетний мальчик, который 25 ноября попал в аварию в микрорайоне ЖБИ. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Пострадавший 5-летний мальчик скончался в детском лечебном учреждении», — говорится в сообщении ведомства. Авария произошла утром на улице 40-летия Комсомола, 12. У мальчика диагностировали сотрясение мозга и травму живота.

Ребенок находился в автомобиле Kia Rio, когда произошло столкновение с Ford Mondeo, водитель которого был не пристегнут. Он несколько раз привлекался к административной ответственности.

В ГИБДД предупредили свердловчан об опасности на дорогах. Водителей попросили отказаться от опасного вождения и не развивать слишком высокую скорость.