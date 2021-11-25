25 ноября 2021

В Екатеринбурге пятилетний мальчик умер после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Полиция проводит проверку по факту ДТП (фото из архива) Фото:

В больнице Екатеринбурга умер пятилетний мальчик, который 25 ноября попал в аварию в микрорайоне ЖБИ. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Пострадавший 5-летний мальчик скончался в детском лечебном учреждении», — говорится в сообщении ведомства. Авария произошла утром на улице 40-летия Комсомола, 12. У мальчика диагностировали сотрясение мозга и травму живота.

Ребенок находился в автомобиле Kia Rio, когда произошло столкновение с Ford Mondeo, водитель которого был не пристегнут. Он несколько раз привлекался к административной ответственности.

В ГИБДД предупредили свердловчан об опасности на дорогах. Водителей попросили отказаться от опасного вождения и не развивать слишком высокую скорость.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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