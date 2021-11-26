Спастись из шахты никому не удалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе в результате аварии погибли 52 человека. Об этом рассказал собеседник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», — передает ТАСС. Отмечается, что среди погибших было шесть спасателей.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, на момент ЧП там находились 285 человек. Спасателям до момента прерывания поисковой операции не удалось обнаружить полости с воздушными пузырями, передает Царьград. По словам заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной пожара мог стать взрыв метана. Полиция задержала директора, первого заместителя директора и начальника участка ООО «Шахта «Листвяжная». Им намерены предъявить обвинения.