На шахте в Кузбассе после пожара появились задержанные

Первые задержанные появились по делу об аварии в Кузбассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе по делу об аварии появились задержанные. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сейчас идут следственные действия. Уже есть первые задержанные», — передает ТАСС.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, на момент ЧП там находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали, уточняет RT. Спасателям до момента прерывания поисковой операции не удалось обнаружить полости с воздушными пузырями, передает Царьград. Также в МЧС сообщили о гибели трех горноспасателей, которые спустились в шахту на поиски рабочих. В МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы в шахте приостановлены до утра, 26 ноября.

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Задержанными оказались директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная». Об этом сообщается на сайте СК РФ. Отмечается, что в ближайшее время им предъявят обвинение.