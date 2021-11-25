Пермякам станет проще улететь на египетский курорт

Компания «Икар» будет летать из Перми в Египет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росавиация выдала разрешение на прямые перелеты из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Допуск на перелет выдан компании «Икар».

«Пермь — Шарм-эль-Шейх, выдать допуск компании Икар», — сообщается в приказе. Также компании выдано разрешение на полет по рейсу «Пермь — Хургада».

Пока прямые перелеты в Шарм-эль-Шейх из Перми совершают только две компании: Nordwind Airlines и «Россия». В Хургаду: Azur air и «Россия». В августе в России впервые с 2015 года были разрешены чартерные рейсы в Египет, а в конце августа запустили прямые рейсы из Перми в Хургаду. Это спровоцировало ажиотаж среди жителей Пермского края: первый рейс на курорт вылетел почти со 100% загрузкой.