Девочка рассказала родителям, что ее высадили из общественного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане девочка-подросток заявила, что вечером кондуктор высадил ее из автобуса, так как она долго искала деньги на проезд. Родители написали об этом в курганском паблике во «ВКонтаткте». Перевозчик, в свою очередь, заявил, что история выдуманная.

«Вчера, 25.11.21 в автобус №10 на ост. ТРЦ Пушкинский села девочка 12 лет в черном полупальто с красными розочками. Было примерно 18.25-18.30. Мама посадила ребенка в автобус и побежала на работу. Девочка ехала домой после лечения у стоматолога. Она искала деньги на проезд, но боль мешала сосредоточиться. Кондуктор начала кричать, чтобы девочка быстрее рассчиталась», — говорится в посте, размещенном в «Типичном Кургане» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, через одну остановку кондуктор схватила больного ребенка за капюшон и вышвырнула из автобуса. Автор просил откликнуться очевидцев.

В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что информация в посте не соответствует действительности. «Проведена проверка. У перевозчика есть доказательства, что девочку никто не высаживал. В салоне автобуса велась съемка с камеры видеонаблюдения. Ребенок придумал эту историю и рассказал родителям. Администратор паблика удалит фейковый пост», — рассказали в пресс-службе мэрии. Автор поста ответил корреспонденту URA.RU: «Вопрос уже решен, все в порядке».

Обновлено 26.11.2021 в 15:20 часов:

По публикации в соцсети следственными органами СК РФ по Курганской области проводится проверка. «В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ведомства.