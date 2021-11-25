25 ноября 2021

В Тюмени изменится схема движения автобусов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, транспорт, автобус, общественный транспорт
В схему движения тюменских автобусов внесены изменения Фото:

В Тюмени с 1 декабря в схему движения автобусов № 77 и № 6 будут внесены изменения. Об этом сообщает портал «Тюмень — наш дом».

«В схему движения маршрута регулярных перевозок № 77 „с/о ‚Русское поле‘ — ул. Трактовая (д. Патрушева)“ включаются в прямом и обратном направлении остановочные пункты „ул. Григория Алексеева“ и „с/о ‚Нефтяник‘, в маршрут № 6 ‚ЖК ‚Апрель‘ — с/о ‚Степное‘ остановочные пункты ‚ул. Григория Алексеева‘ и ‚с/о ‚Нефтяник‘ включаются по направлению в сторону ‚с/о ‚Степное‘“, — сообщает портал „Тюмень — наш дом“.

Там добавили, что с обновленным расписанием общественного транспорта Тюмени можно ознакомиться на сайте tgt72.ru. Также оно доступно в мобильном приложении «Тюменский транспорт» и на автобусных остановках.

Схема обновленного маршрута №6
Схема обновленного маршрута №77

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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