В схему движения тюменских автобусов внесены изменения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени с 1 декабря в схему движения автобусов № 77 и № 6 будут внесены изменения. Об этом сообщает портал «Тюмень — наш дом».

«В схему движения маршрута регулярных перевозок № 77 „с/о ‚Русское поле‘ — ул. Трактовая (д. Патрушева)“ включаются в прямом и обратном направлении остановочные пункты „ул. Григория Алексеева“ и „с/о ‚Нефтяник‘, в маршрут № 6 ‚ЖК ‚Апрель‘ — с/о ‚Степное‘ остановочные пункты ‚ул. Григория Алексеева‘ и ‚с/о ‚Нефтяник‘ включаются по направлению в сторону ‚с/о ‚Степное‘“, — сообщает портал „Тюмень — наш дом“.

Там добавили, что с обновленным расписанием общественного транспорта Тюмени можно ознакомиться на сайте tgt72.ru. Также оно доступно в мобильном приложении «Тюменский транспорт» и на автобусных остановках.

Схема обновленного маршрута №6 Портал «Тюмень — наш дом»

Схема обновленного маршрута №77 Портал «Тюмень — наш дом»