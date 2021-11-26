Боевики, готовившие теракт в Карачаево-Черкесии, ликвидированы

Двое вооруженных мужчин, из-за поиска которых в Карачаево-Черкесии был введен режим ТКО, ликвидированы. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«В горах Карачаево-Черкесии нейтрализованы двое боевиков, готовивших террористические преступления», — передает заявление Национального антитеррористического комитета РИА «Новости». Сообщается, что в ответ на требование правоохранителей сложить оружие мужчины открыли огонь. В результате боевики были ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии ввели режим контртеррористической операции. Меры были приняты в 08:56, оперштаб республики посоветовал местным жителям не посещать место проведения операции, а также при необходимости оказывать содействие правоохранительным органам.
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