25 ноября 2021
24 ноября 2021

Жительница Ноябрьска через суд получила маткапитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, коляска детская, коляска с ребенком, зима
Женщине отказались давать деньги от государства, так она не проживала в регионе 5 лет Фото:

Чтобы получить региональный материнский капитал, жительнице Ноябрьска пришлось обратиться в суд. Как сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО, управление соцзащиты Ноябрьска мотивировало отказ в предоставлении выплаты отсутствием доказательств проживания женщины на территории региона.

«Прокуратура г. Ноябрьска по обращению многодетной местной жительницы провела проверку о нарушении. Это послужило основанием для обращения с иском в суд о признании за ней права на получение свидетельства на материнский сертификат. Судом требования прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура в ходе проверки нашла доказательства проживания многодетной матери на территории региона с 2014 года, после чего обратилась в суд. Решение суда было признано законным решением апелляционной инстанции, которая подтвердила право жительницы получить выплату за рождение ребенка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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