Жительница Ноябрьска через суд получила маткапитал

Женщине отказались давать деньги от государства, так она не проживала в регионе 5 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы получить региональный материнский капитал, жительнице Ноябрьска пришлось обратиться в суд. Как сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО, управление соцзащиты Ноябрьска мотивировало отказ в предоставлении выплаты отсутствием доказательств проживания женщины на территории региона.

«Прокуратура г. Ноябрьска по обращению многодетной местной жительницы провела проверку о нарушении. Это послужило основанием для обращения с иском в суд о признании за ней права на получение свидетельства на материнский сертификат. Судом требования прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура в ходе проверки нашла доказательства проживания многодетной матери на территории региона с 2014 года, после чего обратилась в суд. Решение суда было признано законным решением апелляционной инстанции, которая подтвердила право жительницы получить выплату за рождение ребенка.