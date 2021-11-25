Олег Извеков заплатил 100 тысяч рублей за возможность продвигать проект «Умный город» в Саткинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель главы Саткинского муниципального района Челябинской области Павел Баранов подозревается в получении взятки от бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова, задержанного ФСБ. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«В отношении Баранова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении Извекова, соответственно, по ч.2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Преступление также выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Расследованием занимаются сотрудники Главного следственного управления СКР в Екатеринбурге», — рассказал инсайдер.

Предварительно, в декабре 2019 года Извеков, будучи тогда замдиректора областного филиала ПАО «Ростелеком», передал Баранову 100 тыс. рублей. Взамен ему было обещано покровительство при реализации в Сатке проекта Минстроя РФ «Умный город» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Связаться с главой Саткинского района и его заместителем не удалось. В администрации сообщили URA.RU, что Баранов находится в отпуске. В пресс-службе челябинского УФСБ не ответили на звонок.

Извекова задержали 18 февраля сотрудники ФСБ. По версии следствия, в 2020 году он получил 450 тысяч рублей от руководителя ООО «Суворов-IT» Вячеслава Бежина за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Вину Извеков признал, но из СИЗО его не отпускали вплоть до октября, заменив в итоге арест запретом определенных действий. С поста вице-мэра он уволился.