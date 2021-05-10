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Арестованного бывшего вице-мэра Челябинска оставили без денег. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Олегу Извекову в Суде Центрального района. Челябинск, решетка, полиция, клетка, извеков олег
Уволившись по соглашению сторон, Олег Извеков не получил никаких выплат Фото:
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Задержан вице-мэр Челябинска Олег Извеков

Уволенный с поста вице-мэр Челябинска по экономике Олег Извеков не получил никаких компенсационных выплат. Об этом сообщил URA.RU источник в мэрии областного центра.

«Уволиться Извекову глава города Наталья Котова предложила практически сразу после задержания и последующего ареста. Однако он это предложение проигнорировал. Отставка бы все равно последовала, но каждый день формального сохранения должности предполагал определенные начисления. В итоге соглашение подписали, но без всяких компенсаций», — пояснил URA.RU инсайдер. В мэрии Челябинска в беседе с корреспондентом агентства лишь подтвердили факт увольнения по соглашению сторон, не став раскрывать подробности.

Пост замглавы Челябинска по экономике с 11 мая занял бывший заместитель председателя правления АО «УралПромбанк» Игорь Постнов. «Все консультации с кандидатами на должность прошли еще до праздников, Котова встречалась с ними лично. Потом последовала пауза, а решение было принято буквально накануне начала рабочей недели», — добавил источник URA.RU в мэрии. В пресс-службе администрации Челябинска не стали называть имена людей, с которыми велись переговоры.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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