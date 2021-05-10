Уволившись по соглашению сторон, Олег Извеков не получил никаких выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан вице-мэр Челябинска Олег Извеков

Уволенный с поста вице-мэр Челябинска по экономике Олег Извеков не получил никаких компенсационных выплат. Об этом сообщил URA.RU источник в мэрии областного центра.

«Уволиться Извекову глава города Наталья Котова предложила практически сразу после задержания и последующего ареста. Однако он это предложение проигнорировал. Отставка бы все равно последовала, но каждый день формального сохранения должности предполагал определенные начисления. В итоге соглашение подписали, но без всяких компенсаций», — пояснил URA.RU инсайдер. В мэрии Челябинска в беседе с корреспондентом агентства лишь подтвердили факт увольнения по соглашению сторон, не став раскрывать подробности.

Пост замглавы Челябинска по экономике с 11 мая занял бывший заместитель председателя правления АО «УралПромбанк» Игорь Постнов. «Все консультации с кандидатами на должность прошли еще до праздников, Котова встречалась с ними лично. Потом последовала пауза, а решение было принято буквально накануне начала рабочей недели», — добавил источник URA.RU в мэрии. В пресс-службе администрации Челябинска не стали называть имена людей, с которыми велись переговоры.