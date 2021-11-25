Криминальный авторитет Кургана встретит Новый год в СИЗО

Евгения Петрова арестовали до 29 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Курганскому предпринимателю Евгению Петрову (по кличке Петренок), которого называют бывшим смотрящим, увеличили срок ареста. Таким образом, Новый год он встретит в СИЗО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского городского суда.

«Евгению Петрову продлен срок ареста до 29 января 2022 года. Поскольку может продолжить заниматься преступной деятельностью или воспрепятствовать производству по делу», — уточнили в суде.

Сотрудники ОБОП УУР УМВД по Курганской области задержали Петрова в начале октября. Спецоперацию провели при содействии ГУУР МВД России, Следственного департамента МВД России и силовой поддержке Росгвардии. Во время задержания были изъяты вещественные доказательства. Петрова подозревают в покровительстве лицам, которые занимались преступной деятельностью. Следователи возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы.

URA.RU писало, что передел криминального рынка ожидается в Кургане после ареста бывшего смотрящего Евгения Петрова. Экс-полицейский поделился с URA.RU мнением, что в Курган готовятся зайти интересанты из соседних регионов. Другой источник был уверен, что арест Петренка связан с общей тенденцией по стране — истребить криминальных авторитетов, не более.