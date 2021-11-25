25 ноября 2021

Криминальный авторитет Кургана встретит Новый год в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, клетка, наручники
Евгения Петрова арестовали до 29 января Фото:
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Курганскому предпринимателю Евгению Петрову (по кличке Петренок), которого называют бывшим смотрящим, увеличили срок ареста. Таким образом, Новый год он встретит в СИЗО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского городского суда.

«Евгению Петрову продлен срок ареста до 29 января 2022 года. Поскольку может продолжить заниматься преступной деятельностью или воспрепятствовать производству по делу», — уточнили в суде.

Сотрудники ОБОП УУР УМВД по Курганской области задержали Петрова в начале октября. Спецоперацию провели при содействии ГУУР МВД России, Следственного департамента МВД России и силовой поддержке Росгвардии. Во время задержания были изъяты вещественные доказательства. Петрова подозревают в покровительстве лицам, которые занимались преступной деятельностью. Следователи возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы.

URA.RU писало, что передел криминального рынка ожидается в Кургане после ареста бывшего смотрящего Евгения Петрова. Экс-полицейский поделился с URA.RU мнением, что в Курган готовятся зайти интересанты из соседних регионов. Другой источник был уверен, что арест Петренка связан с общей тенденцией по стране — истребить криминальных авторитетов, не более.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...