25 ноября 2021

Текслера просят спасти завод, на котором увольняют пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, инженер, механик, наука, рабочая профессия, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, сотрудник завода
Рабочие в своих бедах винят руководство предприятия (фото из архива) Фото:

Профсоюзы Челябинской области обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой помочь ЧТЗ. Как сообщили в организации по защите трудящихся, на предприятии создана атмосфера безнадежности из-за неэффективного руководства. На заводе уже заявили о массовом увольнении пенсионеров.

«Легендарный ЧТЗ гибнет от рук неумелых хозяев. Руководство меняется практически ежегодно. Падает уровень производства и уходят квалифицированные специалисты. Ужасная ситуация со спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники вынуждены работать в изношенной, давно требующей замены спецодежде», — сообщили в профсоюзе.

Работники говорят, что их просто не хотят слышать. Ранее коллектив направил обращение гендиректору АО «Концерн «Уралвагонзавод», входящего в состав Корпорации «Ростех» и являющегося собственником ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». В июле на завод прибыла специальная комиссия по расследованию причин, но проверка никак не повлияла на решение проблем. Челябинский тракторный завод ранее также заявил о массовом сокращении пенсионеров. Предприятие уже уведомило об этом своих сотрудников. Предприятие планирует сократить 163 работника пенсионного возраста в январе—феврале 2022 года.

Трудовой коллектив просит губернатора Текслера обратить внимание на проблемы ЧТЗ. Всего на предприятии трудятся больше 4 тысяч человек. Дозвониться до пресс-службы предприятия URA.RU не удалось. В пресс-службе губернатора сообщили, что пока обращение не видели и комментарий предоставят позже.

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