25 ноября 2021
24 ноября 2021

В ЯНАО назначен новый прокурор города Губкинский

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
В Губкинском назначен новый прокурор Фото:

В ЯНАО на должность прокурора города Губкинский был назначен младший советник юстиции Евгений Резниченко. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте прокуратуры ЯНАО.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23.11.2021 № 1090-к на должность прокурора г. Губкинского назначен младший советник юстиции Резниченко Евгений Александрович», — говорится в сообщении прокуратуры.

Евгений Резниченко работает в надзорном ведомстве с 2012 года, последовательно замещая должности помощника и старшего помощника Надымского городского прокурора, старшего помощника. Он работал в качестве прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры ЯНАО и заместителя прокурора Пуровского района и Надыма. Поощрялся неоднократно за примерную работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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