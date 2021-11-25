В ЯНАО назначен новый прокурор города Губкинский

В Губкинском назначен новый прокурор Фото: Софья Сандурская © URA.RU

В ЯНАО на должность прокурора города Губкинский был назначен младший советник юстиции Евгений Резниченко. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте прокуратуры ЯНАО.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23.11.2021 № 1090-к на должность прокурора г. Губкинского назначен младший советник юстиции Резниченко Евгений Александрович», — говорится в сообщении прокуратуры.

Евгений Резниченко работает в надзорном ведомстве с 2012 года, последовательно замещая должности помощника и старшего помощника Надымского городского прокурора, старшего помощника. Он работал в качестве прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры ЯНАО и заместителя прокурора Пуровского района и Надыма. Поощрялся неоднократно за примерную работу.