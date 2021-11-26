Молдавия рассчиталась с «Газпромом» после ультиматума РФ

Молдавия погасила долг перед российским «Газпромом» за поставки газа в октябре и первую половину ноября. Такая информация указана на сайте компании «Молдовагаз».
«ОАО „Молдовагаз“ перечислило в SAP „Газпром“ оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября этого года», — указано на сайте компании. Также 26 ноября в правительстве Молдавии утвердили перевод газовой компании средств для покрытия задолженности. Задолженность составляла 74 миллиона долларов.
В начале недели российский поставщик топлива дал Кишиневу 48 часов на погашение задолженности. Срок истек 24 ноября, но платеж не поступил. Тогда Россия согласилась дать Молдавии отсрочку до 26 ноября на оплату топлива и не прекращать поставки. Общая сумма долга составляла 433 миллиона долларов.
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