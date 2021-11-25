Ксения Собчак расскажет пермякам о своем фильме

Показ фильма «Экосексуалы» Ксении Собчак пройдет 28 ноября, автор ответит на вопросы зрителей по видеосвязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответит на вопросы о своем фильме «Экосексуалы», представленном на фестивале документальных фильмов «Форма жизни» в Перми. Автор работы пообщается со зрителями по видеосвязи, сообщает 59.ru

«Проект Ксении Собчак раскрывает темы раздельного сбора мусора, переработки отходов, охраны окружающей среды, веганства и даже выбора одежды. В кадре вы увидите музыканта и ведущего Ивана Дорна», — рассказывают организаторы фестиваля.

«Экосексуалы» покажут 28 ноября в Morion Digital по адресу: Космонавтов, 111, к.10. В программе фестиваля на мероприятие запланировано два часа (с 14:30 до 16:30).

«Форма Жизни» — первый международный кинофестиваль об окружающей среде. В Перми он пройдет с 24 по 28 ноября. По данным организаторов, в программе 38 фильмов из Франции, Израиля, Нидерландов, Германии, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии и России. Всего состоится около 300 показов. Мероприятия охватят 100 площадок в Перми и районах Пермского края. Участие в них бесплатное.